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Названа замена Турции в программе F-35

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Источник изображения: Фото: Chris Thornbury / U.S. Air Force / Reuters

Турецкую компанию Turkish Aerospace Industries (TAI), производящую элементы фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, может заменить американская корпорация Northrop Grumman, сообщает Defense News.

Издание отмечает, что TAI является поставщиком второго уровня для самолета, тогда как большинство элементов фюзеляжа производит Northrop Grumman. «Весьма вероятно, что Northrop возьмет на себя производство этого компонента, пока не будет найден другой поставщик, который заменит TAI», — пишет Defense News.

В публикации издания, посвященной разбору критики президента США Дональда Трампа размещения производства компонентов F-35 Lightning II вне страны, напоминается, что именно такое решение, к которому предыдущий глава Соединенных Штатов Барак Обама не имеет отношения, способствовало массовому выпуску и широким зарубежным продажам самолета.

В мае Breaking Defense сообщило, что серийному производству F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов.

В июле 2019 года Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа F-35 Lightning II, осуществляемой при помощи системы световых проекторов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
Northrop Grumman
TAI
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения
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