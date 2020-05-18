Подводные роботы-охотники осваивают Средиземное море

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года.

Корабли с новыми глубоководными дронами на борту нашли и обезвредили заграждение в Средиземном море.

Военные моряки впервые протестировали уникальных роботов-охотников. В Средиземном море прошли масштабные учения по преодолению минных заграждений противника. Новейшие корабли - патрульный «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов» - с помощью подводных беспилотных систем «Диамант» и «Александрит-ИСПУМ» нашли взрывоопасные боеприпасы, которые были «уничтожены» артиллерийским огнем.

Эксперты считают, что корабли с такой техникой будут незаменимы в этом неспокойном регионе.

В масштабных маневрах по разведке и преодолению условных минных заграждений были задействованы фрегат «Адмирал Григорович», МРК «Орехово-Зуево», а также патрульный «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов». Согласно сценарию, два последних корабля должны были обнаружить и проделать проход в заграждении противника, открыв путь отряду.

Все задачи были успешно выполнены, отметили источники «Известий» в военном ведомстве. Удачная операция по тралению позволила отряду быстро и без потерь выйти в заданный район, чтобы выполнить боевую установку.