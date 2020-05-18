Войти
Военно-промышленный курьер

Подводные роботы-охотники осваивают Средиземное море

382
0
0
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года.
Источник изображения: министерство обороны России

Корабли с новыми глубоководными дронами на борту нашли и обезвредили заграждение в Средиземном море.

Военные моряки впервые протестировали уникальных роботов-охотников. В Средиземном море прошли масштабные учения по преодолению минных заграждений противника. Новейшие корабли - патрульный «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов» - с помощью подводных беспилотных систем «Диамант» и «Александрит-ИСПУМ» нашли взрывоопасные боеприпасы, которые были «уничтожены» артиллерийским огнем.

Эксперты считают, что корабли с такой техникой будут незаменимы в этом неспокойном регионе.

В масштабных маневрах по разведке и преодолению условных минных заграждений были задействованы фрегат «Адмирал Григорович», МРК «Орехово-Зуево», а также патрульный «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов». Согласно сценарию, два последних корабля должны были обнаружить и проделать проход в заграждении противника, открыв путь отряду.

Все задачи были успешно выполнены, отметили источники «Известий» в военном ведомстве. Удачная операция по тралению позволила отряду быстро и без потерь выйти в заданный район, чтобы выполнить боевую установку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Иван Антонов
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
22160
БПЛА
Военные учения
Робот
Похожие новости
18.05.2020
С прицелом на юг: каким станет Черноморский флот после переоснащения
18.05.2020
Подловить мину: подводные роботы-охотники прошли первую проверку
04.05.2020
Черноморский флот РФ назвал состав эскадры в Средиземном море
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках