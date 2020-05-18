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В ходе испытательного полета разбился новейший американский истребитель

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Источник изображения: vpk-news.ru

В США во время тренировочного полета потерпел крушение многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

Как следует из сообщения пресс-службы авиабазы Энглин в штате Флорида, cамолет F-22 был приписан к 43-й истребительной эскадрилье, входящей в состав 325-го истребительного авиакрыла. Машина рухнула в двенадцати милях к северо-востоку от базы Эглин на испытательном полигоне.

Сообщается, что пилот истребителя успел катапультироваться и был доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное. В результате инцидента никто больше не пострадал.

Также подчеркивается, что гражданским строениям не было причинено никакого ущерба. К настоящему времени еще не поступала информация о причинах катастрофы. Идет расследование.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
Проекты
Истребитель 5 поколения
Медицина
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