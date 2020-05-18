«Сдаемся!»: Трамп рассказал о "супер-пупер" ракете США

Рогозин высмеял слова Трампа о создании США «супер-пупер" ракеты

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американцы разрабатывают «супер-пупер" ракету, которая быстрее российских и китайских аналогов в 17 раз. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ в шутку признал главенство США в сфере ракетного вооружения. Пользователи в Сети предположили, что новую американскую ракету лучше использовать в межгалактических войнах.

Представляя флаг новых Космических сил США в Овальном кабинете, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американцы разрабатывают «супер-пупер" ракету, чтобы опередить своих военных конкурентов, включая Россию и Китай.

«Сейчас мы создаем невероятную военную технику такого уровня, которого никто никогда раньше не видел. У нас нет выбора, мы должны соревноваться с противниками, которые у нас есть. У нас есть то, что я называю супер-пупер ракета. Она в 17 раз быстрее [чем ракеты России и Китая]», - сказал президент США.

«Все верно», - подтвердил находившийся рядом министр обороны США Марк Эспер.

На вопрос о том, что конкретно имел в виду президент, официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сказал: «Я могу переадресовать ваш вопрос обратно в Белый дом. У меня нет никакой информации».

«Я бы просто отправила вас обратно к президенту и Пентагону. У меня нет никакой иной информации по этой теме», - отреагировала, в свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани на вопросы об оружии.

Генеральный директор российской госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в шутку признал главенство США в сфере ракетного вооружения.

«Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!» - написал он в Twitter.

В Сети обычные пользователи выразили сомнения по поводу новой американской ракеты, но указали на некоторые особенности ее применения.

«По словам Трампа, новая американская «супер-пупер» ракета будет в 17 раз быстрее российских и китайских МБР. То есть сможет летать со скоростью 100 километров в секунду. В этом случае ее лучше использовать в межгалактических войнах!» - пишут пользователи.

Россия также работает над созданием гиперзвукового оружия - недавно прошли испытания новой авиационной ракеты. Ее запустили с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для модернизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, работа над новым боеприпасом началась несколькими годами ранее. Его испытания должны завершиться вместе с работой над Ту-22М3М.

Собеседник агентства уточнил, что эта ракета не относится к линейке Х-32. Он подчеркнул, что это изделие «совершенно другое». Впрочем, характеристик нового боеприпаса собеседник не назвал.

Российский оборонно-промышленный комплекс ранее разработал два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из них - «Кинжал» - применяется на истребителе МиГ-31К. Она может разгоняться до десяти скоростей звука. Ее создали на базе ракеты наземного комплекса «Иксандер».

Другая гиперзвуковая авиаракета создается для истребителя пятого поколения Су-57. Ее планируют размещать внутри фюзеляжа самолета.

Также, стоит отметить, что в США по-прежнему вспоминают «Мертвую руку» - систему автоматического управления ответным ядерным ударом, известную в России как «Периметр». По мнению журналиста Калеба Ларсона, появление этой системы стало апогеем «холодной войны» между США и СССР. Однако полумифическая «машина возмездия» продолжает функционировать до сих пор.

Что касается упомянутого Трампом еще одного «конкурента США» в лице Китая, то в начале нынешнего месяца источники South China Morning Post в военном ведомстве Китая сообщали: дозвуковой стратегический бомбардировщик Xian H-20 впервые может появиться на авиасалоне в Чжухай в этом году, если ситуация с пандемией будет к тому времени будет под контролем.

Эта перспективная машина с малой радиолокационной заметностью обладает вдвое большей дальностью полета по сравнению с машинами предыдущего поколения.

Она позволит Китаю сформировать полноценную классическую триаду стратегических ядерных сил: ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и стратегические бомбардировщики - носители ядерного оружия.

Рафаэль Фахрутдинов