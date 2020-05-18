Войти
ТАСС

Правительство одобрило увеличение срока для передачи имущества Роскосмосу

415
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Переходный период будет продлен до 1 января 2026 года

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о продлении срока переходного периода для передачи Роскосмосу федерального имущества до 1 января 2026 года, он будет внесен в Госдуму. Решение, принятое на заседании 14 мая, размещено в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 39 федерального закона "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в документе.

Изменения предполагают продление срока переходного периода с 13 июля 2020 года до 1 января 2026 года.

Согласно действующему закону, в течение переходного периода госкорпорации передается федеральное имущество в качестве имущественного взноса РФ, Роскосмос наделяется полномочиями по осуществлению от имени РФ прав собственника имущества в отношении государственных унитарных предприятий, а также функций учредителя и прав собственника имущества в отношении федеральных государственных учреждений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.04.2020
Рогозин заявил, что "Протоны" с бракованными запчастями доработают в течение года
20.04.2020
«Роскосмос» показал «Ракету Победы»
12.02.2020
В Роскосмосе сравнили свой бюджет и NASA
05.12.2019
"У нас хоть что-то летает": кто хоронит российский космос
05.06.2019
Я б в космонавты пошел – Роскосмос научит
08.04.2019
Запустить проблему – это по-нашему
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках