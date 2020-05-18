Исторический музей, где трудно найти историю

Как ни странно, бывают исторические музеи, где сложно найти… историю. В таких местах есть немало интересных экспонатов, но в связную историческую экспозицию они не складываются. Зная о любви поляков к своему флоту, автор этой статьи никак не ожидал увидеть такой музей в Гдыне — главной базе Военно-морского флота Польши.

Музей военно-морского флота Польши, созданный в 1953 году, расположен в самом центре Гдыни неподалёку от командования флота. Вначале он был просто пристройкой к флотскому Дому офицеров, но в 2012 году для него возвели новое здание, в котором на трёх этажах располагается музейная экспозиция, а на четвёртом — ресторан. Рядом с музеем находится площадка военной техники и Музей города Гдыни.

Здание музея. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Коллекция вооружений. На первом плане справа — противокорабельная ракета, слева — 20-мм зенитный автомат фирмы «Эрликон». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Немецкий 20-мм счетверённый зенитный автомат. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Французский 13,2-мм спаренный зенитный пулемёт фирмы «Гочкисс», поднятый с минного заградителя «Грыф», потопленного немецкой авиацией в сентябре 1939 года. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Учебная якорная мина. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Есть у музея и филиал в виде расположенного неподалёку эскадренного миноносца «Блыскавица», построенного в Великобритании в 1935-1937 годах (увы, не менее интересный эсминец «Бужа» французской постройки, являвшийся филиалом музея с 1960 года, в 1977 году сдали на слом). Один из самых мощных эсминцев в мире на момент окончания постройки, этот корабль прошёл Вторую мировую войну от первого до последнего дня, воюя в составе польских морских сил в подчинении Королевского флота Великобритании.

В 1940 году эсминец воевал в Норвегии и под Дюнкерком, потом защищал конвои от немецких подлодок. В 1942 году он участвовал в высадке англо-американских войск в Северной Африке, а в 1944 году — в высадке в Нормандии. Вернувшись в Польшу в 1947 году, эсминец продолжил службу у родных берегов. Даже серьёзная авария в 1967 году не отправила ветерана на слом — он стал плавучей батареей. Только в 1975 году «Блыскавицу» вывели из состава действующего флота и сделали кораблём-музеем.

Эсминец «Блыскавица». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Вид на корабль с воздуха, около 1943 года Источник изображения: wikipedia.org

Вид на корабль с воздуха, 2007 год Источник изображения: wikipedia.org

Экспозиция на борту корабля Источник изображения: muzeummw.pl

В 1987 году корабль был награждён Золотым крестом ордена «Виртути Милитари» — высшей наградой Польши за военные заслуги. «Блыскавица» — единственный корабль, удостоенный столь высокой части.

Даже став кораблём-музеем, «Блыскавица» осталась в составе польского флота. На её борту до сих пор проводят церемонию производства в офицеры выпускников Академии Военно-морского флота Польши, а также другие церемонии и торжественные события, связанные с польским флотом. «Блыскавица» является одним из самых известных в Польше военных кораблей, поэтому неудивительно, что в 2005 году её посетил пятимиллионный посетитель.

Панорама эсминца «Блыскавица». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Поскольку за свою историю польский ВМФ покупал корабли и их вооружение в разных странах, на площадке военной техники есть, что посмотреть — от винтов кораблей до самолётов и ракет. Основой экспозиции является артиллерия самых разных образцов и калибров. Жемчужина коллекции — пограничный катер «Баторы», старейшая из уцелевших боевых единиц польского флота. Построенный в 1930-1932 годах в Польше для нужд пограничной охраны, в 1939 году катер участвовал в обороне польского побережья, после чего смог прорваться в Швецию. По возвращении на родину в 1945 году он ещё десять лет служил в морской погранохране, после чего стал учебным кораблём. В 1973 году его сделали кораблём-памятником на мысе Хель. В 2009 году катер перевезли в Гдыню, где после серьёзной реставрации он стал частью экспозиции военной техники.

К сожалению, на момент посещения музея автором этой статьи площадка находилась на реконструкции, и посетителей туда не пускали. Поэтому пришлось сделать несколько фотографий через щели в заборе.

Общий вид на площадку военной техники. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

150-мм орудия береговой обороны. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

120-мм спаренная артустановка шведской фирмы «Бофорс» с минного заградителя «Грыф», потопленного немецкой авиацией в сентябре 1939 года. В боковой стенке виден след от осколка немецкой бомбы. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

100-мм артустановка советского производства Б-24 с подлодки «Сеп». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Пограничный катер «Баторы». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

На первом этаже здания музея находится выставка различных образцов военно-морского вооружения: от пулемётов до мин и ракет. Среди них есть очень интересные образцы — например, единственный в мире экземпляр немецкой бомбо-торпеды с реактивным двигателем BT 1000, разработанный в конце Второй мировой войны. Третий рейх возлагал на это «чудо-оружие» большие надежды в борьбе с неприятельскими кораблями, но оказалось, что на практике оно работает гораздо хуже, чем в теории.

Особое место в экспозиции занимают предметы, связанные с Сентябрьской кампанией 1939 года: 13,2-мм зенитный пулемёт и несколько других предметов с минного заградителя «Грыф», потопленного немецкой авиацией, а также барельеф с казармы гданьского полуострова Вестерплатте, прославившегося своей обороной.

На втором этаже расположены коллекция моделей кораблей польского флота разных эпох и историческая часть экспозиции. К моделям вопросов нет — все они сделаны качественно и с любовью. А вот историческая часть экспозиции неприятно удивляет. Да, польский военно-морской флот — далеко не самый крупный и знаменитый в мире, но когда вся его история сводится к одному залу и одному коридору, а экспонатов представлено меньше, чем в среднем музее воинской части, это не может не удивлять. В музее есть шикарный ресторан с видом на море, стильный актовый зал, коллекция пушек и моделей кораблей, но почти не нашлось места для истории польского флота. При этом историческая часть экспозиции музея не просто мала — она не рассказывает об истории польского флота. Всё описание истории флота периода 1918-1939 годов сосредоточено на одном небольшом экране, у которого надо стоять и искать нужную информацию. А что делать, если посетителей несколько? Да и сам объём информации скромнее, чем в польской Википедии. Впрочем, информация по этому периоду хотя бы присутствует, а вот описание истории флота до 1918 и после 1939 года крайне фрагментарно, а описания истории флота после 1945 года просто нет.

Зато весь третий этаж музея посвящён моделям парусных кораблей. Модели «Санта-Марии» Христофора Колумба и других известных парусников выглядят интересно, но причём здесь Военно-морской флот Польши?

Общий вид на экспозицию. Много места, мало экспонатов… Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Парадные мундиры польских матросов и офицеров межвоенного периода. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Знаки различия и холодное оружие офицеров межвоенного периода. В верхнем углу — патент на присвоение офицерского звания. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Оружие и меморабилия польских моряков Второй мировой войны. В центре — пулемёт «Льюис», приспособленный для стрельбы по воздушным целям. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Коллекция моделей кораблей польского флота. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Коллекция моделей парусных кораблей. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Не может не удивлять политика музея по посещению эсминца «Блыскавица». На его борт можно попасть только с 1 мая по конец ноября — то есть почти полгода корабль недоступен для посетителей. Для сравнения, стоящий рядом корабль-музей «Дар Поможа» доступен для посещения круглый год, так как является филиалом другого музея. При этом на «Блыскавице» постоянно находится экипаж (эсминец продолжает числиться в составе ВМФ Польши), и на зиму корабль никто не консервирует. Более того, при наличии нужных связей скучающие моряки без проблем пропустят вас на борт и даже организуют экскурсию. В чём же смысл «зимней спячки», если корабль всё равно открыт для посещения? Но это ещё полбеды. Настоящая беда в том, что на «Блыскавице» находится часть исторической экспозиции музея. Поэтому полгода посетитель не просто не может пройтись по палубе исторического корабля — он не может увидеть экспозицию музея целиком.

Музей находится по адресу: ul. Zawiszy Czarnego 1B, Gdynia. Эсминец «Блыскавица» находится в пяти минутах ходьбы от музея у пирса по адресу: Aleja Jana Pawła II, Gdynia.

Музей и эсминец открыты для посещения с вторника по воскресенье. При этом в зависимости от сезона время их работы разнится: от 10:00-16:00 в ноябре-декабре до 10:00-19:00 в июле-августе. При этом на эсминце «Блыскавица» зачем-то устроили ежедневный обеденный перерыв (с 13:00 до 14:00).

Билет на каждую локацию стоит 16 злотых (около 4 долларов США), но если покупать комбинированный билет, то их посещение обойдётся всего в 24 злотых. Вход бесплатный для различных льготников, включая детей до 7 лет и обладателей Карты поляка. Сайт музея: https://muzeummw.pl/

Евгений Пинак