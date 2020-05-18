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Военное обозрение

Выбор израильских автоматов TAR-21 для полка ВВС объяснили в Нигерии

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Источник изображения: topwar.ru

В Нигерии решили поставить израильскую штурмовую винтовку Tavor-21 (TAR-21) на вооружение армейских подразделений. До недавнего времени эти образцы стрелкового оружия под патрон калибра 5,56х45 мм в Нигерии стояли на вооружении исключительно структур государственной безопасности.

Теперь же принято решение о том, что автоматами израильского производства будут вооружаться военнослужащие одного из полков нигерийских военно-воздушных сил.

В командовании ВВС отмечается, что военнослужащие «успели оценить компоновку булл-пап этих винтовок».

По последним данным, подразделение ВВС, которое первым из армейских получит штурмовые винтовки TAR-21, будет оснащаться боеприпасами упомянутого выше калибра – 5,56х45мм NATO (.223 Remington). Отмечается, что такие пули имеют "достаточную поражающую способность при ведении боя как на ближней, так и на средней дистанциях". Именно эти дистанции выделяются для подразделений, входящих в структуру военно-воздушных сил Нигерии.

В командовании ВВС Нигерии объясняют причину, по которой отдали предпочтение TAR-21:

Это компактное огнестрельное оружие, имеющее высокую скорострельность и придающее высокий импульс пуле при коротком стволе.

Также в ВВС Нигерии обращают внимание на так называемую билатеральность – возможность как право-, так и левостороннего использования.

На сегодняшний день штурмовые винтовки Tavor различных модификаций стоят на вооружении в основном спецподразделений ряда стран мира. Например, ими вооружён спецназ в Грузии, Вьетнаме, Португалии, Бразилии. Широко TAR-21 распространены в силовых структурах (не считая самого Израиля, естественно) Таиланда и Колумбии. Эти автоматы можно увидеть и в руках представителей украинских нацбатов.

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Страны
Бразилия
Вьетнам
Грузия
Израиль
Колумбия
Нигерия
Португалия
Таиланд
Украина
Продукция
Tavor
Проекты
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