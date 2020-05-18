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Военное обозрение

Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать

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Источник изображения: topwar.ru

Сообщается о начале производства самолётов поколения 4++ Су-35 в рамках выполнения контракта по их экспорту. Завод Комсомольска-на-Амуре построит истребители для Египта.

Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает информационное агентство ТАСС.

Первая партия боевых машин, по некоторым данным, должна была направиться в Египет уже в текущем году, однако в процесс вмешалась пандемия. Сроки приходится сдвигать, включая и сроки самого производства Су-35. На данный момент о конкретных сроках реализации российско-египетского контракта не сообщается.

Напомним, что он был подписан в 2018 году. Подразумевает он поставку нескольких десятков боевых машин. По неподтверждённым данным, общая сумма заключенного ранее контракта составляет около 2-х миллиардов долларов США.

Важно отметить, что ранее Вашингтон угрожал египетской стороне реализацией в её отношении санкционного пакета CAATSA из-за военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. Пакет подразумевает введение различного рода ограничительных мер, включая меры экономического характера. В России посчитали, что Штаты таким образом пытаются убедить Египет в «необходимости» приобретать американские истребители вместо российских.

Между Россией и Египтом также действует соглашение на поставку вертолётов для универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Это те самые корабли, которые в своё время Франция построила для России, но, поддержав санкции, сделку решила отменить, вернув деньги. Корабли купил Египет. Теперь он производит формирование из авиакрыла.

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Страны
Египет
Россия
США
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Су-35
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