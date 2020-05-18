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Деловая газета "Взгляд"

Началось производство Су-35 для Египта

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Источник изображения: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина начал производство истребителей Су-35 для Египта, сообщил военно-дипломатический источник.

Источник ТАСС сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом пока нельзя сказать, когда ждать "поставку первой партии самолетов египетской стороне".

Кроме того, источник РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что "истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний". Летчик "находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций".

Напомним, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии.

Госдеп также пригрозил Египту санкциями за покупку самолетов у России. В парламенте Египта возмутились угрозами США.


Антон Антонов

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Страны
Египет
Индонезия
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
Проекты
Истребитель 5 поколения
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