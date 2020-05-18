Началось производство Су-35 для Египта

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина начал производство истребителей Су-35 для Египта, сообщил военно-дипломатический источник.

Источник ТАСС сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом пока нельзя сказать, когда ждать "поставку первой партии самолетов египетской стороне".

Кроме того, источник РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что "истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний". Летчик "находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций".

Напомним, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии.

Госдеп также пригрозил Египту санкциями за покупку самолетов у России. В парламенте Египта возмутились угрозами США.

Антон Антонов