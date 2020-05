«Супер-пупер-ракета» Трампа стала мемом в соцсетях

Заявление президента США Дональда Трампа о создании «супер-пупер-ракеты», которая будет быстрее всевозможных аналогов, стало причиной многочисленных шуток и мемов в социальных сетях.

Одним из первых по этому поводу пошутил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, Россия даже не станет состязаться с таким супер-пупер-изобретением.

«Сдаемся!» — написал он в Twitter.

Другие пользователи также не оставили без внимания слова Трампа, и даже попытались представить, как могла бы выглядеть новая ракета.

«Супер пупер... ему 4. У нас 4-летний глава государства. Господи…», — написал один из комментаторов.

Другие также согласились, что подобные выражения свойственны детям.

«Скажите спасибо, что он не складывает пальцы пистолетом и не делает «пиф-паф», — написал еще один пользователь.

«Неназванный источник в Белом доме опубликовал чертежи «Ракета Супер-пупер-ракеты», включая совершенно секретные характеристики полета, в 3 раза превышающей скорость света. Говорят, что Россия «очень, очень, очень напугана», — отметил один из комментаторов, опубликовав детский рисунок ракеты.

It's symbolic of the amount amount of Space that is a void between his ears.. pic.twitter.com/6kttD9ACJ4

— Ron Keating (@RonKeating5) May 15, 2020