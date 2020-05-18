Рогозин отреагировал на создание в США «супер-пупер-ракеты»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, анонсировавшего создание «супер-пупер-ракеты». Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Рогозин прикрепил цитату американского лидера, рассказавшего, что новая ракета будет в 17 раз быстрее ныне существующих аналогов. «Нет, ну против "супер-пупер" ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!» — пошутил он.

15 мая Трамп заявил, что в настоящее время страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. «Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — подчеркнул американский лидер.