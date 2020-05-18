Войти
Lenta.ru

Рогозин отреагировал на создание в США «супер-пупер-ракеты»

318
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, анонсировавшего создание «супер-пупер-ракеты». Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Рогозин прикрепил цитату американского лидера, рассказавшего, что новая ракета будет в 17 раз быстрее ныне существующих аналогов. «Нет, ну против "супер-пупер" ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!» — пошутил он.

15 мая Трамп заявил, что в настоящее время страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. «Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — подчеркнул американский лидер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
Похожие новости
18.05.2020
«Сдаемся!»: Трамп рассказал о "супер-пупер" ракете США
02.09.2019
Рогозин ответил на слова Трампа о космических войнах
23.07.2019
Луноход летит к Луне: Индия запустила "проект века"
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
15.03.2018
Зачем США понадобились ВКС
15.11.2016
Трамп пойдет в дальний космос по стопам "Аполлона"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках