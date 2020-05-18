Испания присоединилась к программе нового европейского корвета

Испанские специализированные СМИ сообщили, что Испания официально присоединилась к программе создания перспективного европейского корвета European Patrol Corvette (EPC), возглавляемой Италией и Францией. Соглашение о присоединении испанской стороны было заключено без особой огласки еще 2 апреля 2020 года. Испания стала второй страной после Греции, помимо стран-инициаторов, присоединившейся к программе ЕРС.

Проектное изображение многоцелевого корвета типа Doha, строящегося для ВМС Катара итальянским судостроительным объединением Fincantieri. По ряду предположений, послуживший основой для данного проекта разработанный Fincantieri экспортный проект Multipurpose Corvette может быть использован также для разработки проекта перспективного европейского корвета European Patrol Corvette (EPC) (с) Fincantieri

Программа создания перспективного европейского корвета European Patrol Corvette (EPC) была начата в ноябре 2019 года на двухсторонней основе Италией и Францией в рамках так называемого Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (Permanent Structured Cooperation - PESCO) - запущенной в конце 2017 года инициативы 25 стран-членов Европейского Союза по совместным проектам в оборонной сфере. Сейчас под эгидой PESCO реализуется уже 17 различных программ. При участии в программе более трех стран ее участники могут подавать через PESCO заявку на финансирование проекта из фондов ЕС.

Головными исполнителями по программе перспективного европейского корвета EPC выступают итальянское судостроительное объединение Fincantieri и французское Naval Group при головной роли итальянской стороны. Фактически EPC станет первым проектом, реализуемым недавно учрежденным Fincantieri и Naval Group совместным предприятием NAVIRIS. Греция присоединилась к программе ЕРС в январе 2020 года, и сообщается, что возможность присоединения к программе рассматривают Португалия и Болгария.

С присоединением Испании к программе испанское судостроительное объединение Navantia должно будет присоединиться к НИОКР по проекту, осуществляемым NAVIRIS.

Ожидается, что постройка головного корабля ЕРС будет начата для ВМС Италии в 2025 году со вводом в строй итальянского флота в 2027 году. В целом первая совместная серия из кораблей ЕРС для ВМС Италии и Франции должна включать шесть кораблей с контрактацией с 2024 по 2027 годы. Головной корабль для ВМС Франции при этом предполагается к вступлению в строй в 2030 году.

Согласно представленным в июне 2019 года совместным тактико-техническим требованиям ВМС Италии и Франции, корвет ЕРС должен иметь "открытую модульную архитектуру", стандартное водоизмещение не более 3300 тонн и полное водоизмещение не более 3500 тонн, длину 100-110 метров и осадку не более 5-5,5 метров. Корвет планируется разработать в трех основных вариантах:

- многоцелевой корвет с приоритетными задачами борьбы с надводными целями и обеспечения ПВО, с возможностями ведения ПЛО - сообщается, что требования ВМС Италии к данному варианту включают оснащение ЗРК средней дальности MBDA CAMM-ER и буксируемой ГАС;

- "океанский" корвет с большой дальностью плавания (требование 10 тысяч миль на скорости 14 уз) с преимущественно противокорабельным ракетным вооружением;

- патрульный корабль.

Сообщается, что ВМС Италии и Греции заинтересованы в первую очередь в варианте многоцелевого корвета, а ВМС Франции - многоцелевого корвета и "океанского" корвета. В то же время Испания, возможно, ориентируется на патрульный вариант.

ВМС Италии планируют приобрести восемь корветов ЕРС для замены четырех патрульных кораблей типа Comandanti и четырех патрульных кораблей типа Cassiopea.

ВМС Франции заявляют о потребности в 9-11 кораблях ЕРС - для замены шести "заморских" "патрульных" фрегатов типа Floreal (видимо, под это и планируется вариант "океанского" корвета) и остающихся в составе флота "авизо" типа d'Estienne d'Orves - в последнем случае от трех для пяти новых многоцелевых корветов необходимы ВМС Франции для обеспечения развертывания базирующихся на Брест французских атомных ракетных подводных лодок.

Испания нуждается в шести кораблях для замены четырех патрульных кораблей типа Serviola и двух переклассифицированных в патрульные корабли последних малых фрегатов типа Descubierta.

Греция, предположительно, рассчитывает иметь шесть-восемь корветов ЕРС для замены большей части находящихся в строю бывших голландских фрегатов типа Kortenaer.