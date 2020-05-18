Поставки с Украины в Турцию зенитных ракетных комплексов С-125М1 «Печора-M1»

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в "Укрспецэкспорт" отгрузил в Турцию отремонтированный ЗРК С-125М1 "Печора-M1"

Со стороны bmpd заметим, что,видимо, ЗРК С-125М1 приобретаются Турцией для последующей поставки силам Правительства национального согласия Ливии.

[Украинская] Государственная Компания "Укрспецэкспорт" в декабре 2019 г. экспортировала в адрес турецкой компании K.B.A.T. Ithalat Ihracat Mumessillik Ve Danismanlik Ticaret Ltd. первую партию товаров военного назначения в рамках исполнения контракта на поставку двух зенитно-ракетных комплексов С-125М1 "Печора-M1" общей суммой 30 млн. долл.:

- Антенный пост УНВ из состава зенитно-ракетных комплексов С-125М1 "Печора-M1" (SA-3) - 1 шт. (Выполняет радиолокационное облучение цели, принимает отраженные от цели сигналы и передает команды наведения ракеты на цель). Вес - 14700 кг. Цена - 1,123 млн. долл.

- Учебные зенитные управляемые ракеты 5В27Д УД - 2 шт. (Учебно-действующие зенитные управляемые ракеты боевого ЗРК С-125М1 "Печора-M1". Особенность ЗРК 5В27Д УД состоит в том, что заряды боевой части ракеты заменены на массо-габаритные макеты, а пороховое топливо стартового и маршевого двигателей заменены на инертные веществе. Полностью воспроизводит массово-габаритные, функциональные возможности базовой ракеты, предназначена для подготовки военнослужащих зенитно-ракетного дивизиона с целью получение ими практических навыков боевой работы операторов и стартового расчёта в режиме имитации пуска и заряжания/разряжения ракеты). Вес - 1911 кг. Цена - 140 тыс. долл.

- Кабина УНК-М1 из состава зенитно-ракетных комплексов С-125М1 "Печора-M1" (SA-3) - 1 шт. (Выполняет функции Командного Пункта зенитного ракетного дивизиона, размещения боевого расчета и размещения аппаратуры систем синхронизации, индикации, управление положением антенн, головной усилителей приемной системы цели, автоматизированного прибора пуска, имитационной аппаратуры и систем управления стартом), включая:

- Комплект кабелей управления и сигнализации КУ-Н, согласно ведомости № А25-10846 (5 наименований), - 1 шт. (специально предназначены для соединения составных частей ЗРК С-125М1 "Печора-М1" (SA-3) для передачи сигналов и команд управления);

- Комплект кабелей питания и связи KC-H, согласно ведомости № А25-10847 (9 наименований), - 1 шт. (специально предназначены для соединения составных частей ЗРК С-125М1 "Печора-М1" (SA-3) и обеспечения электропитания от электростанции или промышленной сети);

- Комплект ЗИП, согласно ведомости № А25-10842 (1778 наименований), - 1 шт. (комплект специально разработанных компонентов (составных частей), приборов электрорадиоизмерительных, электрических машин, трансформаторов, принадлежностей и материалов, необходимых для технического обслуживания и ремонта ЗРК С-125М1 "Печора-М1" (SA-3) в условиях эксплуатации).

Вес - 11305 кг. Цена - 784 тыс. долл.

Отгрузка выполнена через аэр. Киев и Львов.

Примечание: Примерно в тот же период в Турцию несколькими партиями была отгружена радиолокационная техника, модернизированная ООО "Аэротехника-МЛТ", включая РЛС П-180У.

Появившаяся недавно в украинских СМИ информация о срыве переговоров по данному контракту [на поставку в Турцию ЗРК С-125М1], по-видимому, не соответствует действительности.

В частности, писалось следующее:

Так вот: 27 декабря 2019 года при непосредственном участии предыдущего генерального директора ГК "Укроборонпром" Павла Букина с турецкой государственной компанией SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.S был подписан контракт на $30 млн на поставку двух зенитно-ракетных комплексов С-125. При этом турки хотели приобрести комплексы, модернизированные частной компанией "Аэротехника-МЛ".

Но уже в январе, после смены руководства ГК, турецкая сторона была извещена о том, что нужно переподписать контракт, так как "Укрооборонпром" хочет поменять поставщика. Каково же было удивление турецких чиновников, когда в конце февраля 2020 года от украинской стороны было предложено поставить комплексы от другой фирмы - "Техимпекс". И, кроме того, предлагалось подписать контракт через посредническую фирму некоего Тофика Нагиева (гражданина Туркменистана и, внимание, - Российской Федерации).

Об "инструментах" влияния

Пикантности ситуации добавляют два факта.

Первый: "Техимпекс" собственного производства не имеет и является фирмой, которая скупает оружие по всему СНГ и перепродает по различным "серым" схемам. Комплексы советского производства были куплены в Молдове в 2016 году по цене $200 000 за штуку как нерабочие.

Второй факт: в 2016 году СБУ выносила постановление о запрете въезда в Украину гражданину РФ Нагиеву Тофику Хабиббовичу сроком на 3 года.

Как результат - турецкая сторона от подписания договора отказалась.