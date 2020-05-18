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Военно-промышленный курьер

Минобороны получило благодарность Путина за открытие медцентров для лечения Covid-19

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России открываются восемь новых многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. А всего за два месяца по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров.

Об этом заявил на совещании президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что первый такой центр - в Нижнем Новгороде - начал работу уже 17 апреля, затем 24 и 30 апреля введены в эксплуатацию ещё семь.

«Всего за два месяца, как и планировалось - честно говоря, даже не верилось первоначально, но тем не менее это произошло, - по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров, причем по всей стране от Калининграда до Камчатки. Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть», - сказал Путин.

По его словам, «для этого люди работали практически в круглосуточном режиме, применяли новые технологические решения».

Глава государства отметил, что одновременно были сформированы сильные, высокопрофессиональные медицинские коллективы новых центров, «всего более 2200 врачей, медсестёр, в целом медперсонала, которые прошли еще и переподготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова в Питере».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
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