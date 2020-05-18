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Известия.ru

Трамп заявил о разработке в США «супер-пупер» ракеты

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

США разрабатывают ракету, которая быстрее аналогов в 17 раз, заявил президент страны Дональд Трамп в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США. Об этом в пятницу, 15 мая, пишет The Hill.

«Мы создаем «супер-пупер» ракету, которая в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас. Будущее за космической сферой — как с точки зрения обороны, так и с точки зрения нападения», — сказал Трамп.

Глава государства также заявил, что, исходя из тех сообщений, которые он получает, можно сделать вывод, что США занимают лидирующие позиции в космической сфере.

В марте Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Новое оружие, по данным американских военных, способно лететь со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

За несколько недель до этих испытаний в Пентагоне сравнили американские модели гиперзвукового оружия с российскими и китайскими аналогами. Министр обороны США Марк Эспер уверен, что разработки Вашингтона в этой сфере более инновационные, чем у стран-конкурентов.

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