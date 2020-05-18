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Военно-промышленный курьер

Несмотря на угрозу санкций Египет готовится принять российские истребители

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стали известны некоторые подробности контракта на поставку ВВС Египта российских многоцелевых истребителей Су-35.

Как напоминает портал Menadefense.net со ссылкой на официальный российский сайт госзакупок, контракт между Египтом и Россией на поставку более двадцати боевых машин был заключён в марте 2018 года.

Изданию стало известно, что самолёт с серийным номером 06411, который в настоящее время собирается на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, должен быть передан Египту до конца этого года. Всего первой партией Каиру планируется поставить две машины, а полностью контракт предполагается завершить в 2023 году.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что США отговаривают Египет от закупки российских Су-35, угрожая в противном случае ввести санкции против крупнейшей арабской республики. Соединённые Штаты работают с Египтом, чтобы удержать его от заключения сделки по покупке российских боевых самолётов. При этом Вашингтон угрожает Каиру санкциями, если тот всё же пойдёт в крупной оружейной сделке с Москвой до конца.

Об этом 21 ноября прошлого года на условиях анонимности британскому информагентству Reuters заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

За прошедшие годы Соединённые Штаты предоставили миллиарды долларов экономической и военной помощи Египту, на вооружении которого находятся американские истребители F-16. Несмотря на это, Каир подписал с Москвой соглашение на 2 миллиарда долларов о покупке истребителей-бомбардировщиков Су-35. 

Соединённые Штаты могут наложить санкции на Египет в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), который нацелен на закупку американскими партнёрами военной техники у России. В Вашингтоне утверждают, что использование Су-35 и других российских систем вооружения может создать «угрозу» для способности Египта действовать совместно с военными США и других стран НАТО.

Eadaily напоминает, что Египет является вторым после Израиля получателем военной помощи от США, ежегодный объём которой составляет около $ 1,3 млрд.

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Страны
Великобритания
Египет
Израиль
Россия
США
Продукция
F-16
Су-35
Проекты
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