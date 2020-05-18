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Деловая газета "Взгляд"

США решили усилить авиабазу на Аляске для «противостояния» России

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Истребители Lockheed Martin F-22A Raptor из состава 3-го крыла ВВС США на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон (Аляска), 05.05.2020
Истребители Lockheed Martin F-22A Raptor из состава 3-го крыла ВВС США на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон (Аляска), 05.05.2020.
Источник изображения: Caitlin Russell / ВВС США

США усиливают базу на Аляске «в связи с активизацией противостояния с Россией и Китаем», пишут СМИ. По их данным, американское военное ведомство выделило 500 млн долларов для переоборудования полигона.

Пентагон планирует превратить базу Эилсон в центр подготовки военных летчиков к современным воздушным боям с российскими и китайскими пилотами, передает "Царьград" со ссылкой на The Washington Post.

В апреле туда прибыли первые два из 54 новых истребителей F-35. Также Пентагон выделил 500 млн долларов для переоборудования полигона. Эти средства планируется потратить на модернизацию нескольких десятков ангаров, установить там климат-контроль и современные тренажеры класса "земля-воздух".

В марте американские СМИ сообщили, что российские Ту-142 пролетели над военным лагерем у берегов Аляски.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
Ту-142
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