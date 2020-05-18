Российским военным врачам так и не разрешили работать в боснийском Мостаре

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты так и не смогли приступить к работе в городе Мостар в Боснии и Герцеговине, куда они должны были прибыть по просьбе этой страны, сообщает МИД РФ.

"К большому сожалению, реализации этих планов помешала или неготовность, или несогласованность действий боснийско-герцеговинской администрации: российским военным медикам так и не были выданы необходимые разрешения. В результате жители БиГ остались без долгожданной помощи", - говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении.

В МИД РФ напомнили, что в конце апреля в адрес российской стороны из БиГ поступила просьба оказать содействие в проведении дезинфекции и консультационных мероприятий в Университетской клинической больнице города Мостар. Эта просьба была рассмотрена, и по поручению высшего руководства РФ соответствующий контингент военно-медицинских специалистов Минобороны России с необходимым оборудованием был готов в начале мая оперативно прибыть в Мостар.

Ранее пограничная полиция Боснии и Герцеговины отказала российским специалистам в разрешении пересечь границу.