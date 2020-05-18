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Интерфакс-АВН

Страны ЕАЭС планируют принять стратегические направления интеграции

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Сергей Глазьев. Источник: rus.ruvr.ru.

Минск. 15 мая. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года будет рассмотрен Высшим Евразийским экономическим советом (ВЕЭС) 19 мая, сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев в пятницу на международном форуме, прошедшем в формате видеоконференции.

Он отметил, что работа над документом близка к завершению.

"Мы со всеми сторонами согласовали 330 мер и механизмов, раскрывающих положения декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Они помогут полностью устранить барьеры и максимально сократить изъятия и ограничения для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС", - приводятся в сообщении пресс-службы ЕЭК слова Глазьева.

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