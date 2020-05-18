Первая вертолётная бригада британской армии

Британцы намерены использовать свои боевые вертолёты по максимуму. Вчера, 14 мая, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что в составе армии Великобритании впервые в истории появилась авиационная бригада.

В Минобороны Великобритании указывают, что таким образом удалось объединить разведывательные возможности поисковых вертолётов Wildcat 1-го полка Корпуса армейской авиации с огневой мощью вертолётов Apache 3-го и 4-го полков Корпуса армейской авиации. 1-я авиационная бригада призвана объединить ресурсы, ранее разделённые между авиационной разведкой ВВС и боевыми вертолётами армии. Таким образом, в армии намерены «аккумулировать потенциалы прежних аэромобильных и десантно-штурмовых бригад».

Вертолёт AH-64 Apache Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

«Наряду с задачами, выполняемыми 5-м полком Корпуса армейской авиации и вертолётами Gazelle, резервисты 6-го полка Корпуса армейской авиации и специалисты 7-го батальона королевских электромехаников и инженеров-механиков дополняют состав подразделений бригад. Обстановка, в которой сейчас действуют британская армия и наши союзники, быстро меняется. Наши противники наращивают усилия, и наши солдаты должны действовать в широком спектре операций для защиты нашей родины, и всё это на фоне постоянного сдерживания наших противников за рубежом», — заявила пресс-служба Минобороны Великобритании.