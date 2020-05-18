Войти
WarSpot

Первая вертолётная бригада британской армии

458
0
0

Британцы намерены использовать свои боевые вертолёты по максимуму. Вчера, 14 мая, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что в составе армии Великобритании впервые в истории появилась авиационная бригада.

В Минобороны Великобритании указывают, что таким образом удалось объединить разведывательные возможности поисковых вертолётов Wildcat 1-го полка Корпуса армейской авиации с огневой мощью вертолётов Apache 3-го и 4-го полков Корпуса армейской авиации. 1-я авиационная бригада призвана объединить ресурсы, ранее разделённые между авиационной разведкой ВВС и боевыми вертолётами армии. Таким образом, в армии намерены «аккумулировать потенциалы прежних аэромобильных и десантно-штурмовых бригад».

Вертолёт AH-64 Apache

Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

«Наряду с задачами, выполняемыми 5-м полком Корпуса армейской авиации и вертолётами Gazelle, резервисты 6-го полка Корпуса армейской авиации и специалисты 7-го батальона королевских электромехаников и инженеров-механиков дополняют состав подразделений бригад. Обстановка, в которой сейчас действуют британская армия и наши союзники, быстро меняется. Наши противники наращивают усилия, и наши солдаты должны действовать в широком спектре операций для защиты нашей родины, и всё это на фоне постоянного сдерживания наших противников за рубежом», — заявила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
AH-64
Похожие новости
06.11.2019
США пытаются вытеснить Ми-35М из бангладешских закупок
29.03.2017
Натовская массовка
19.01.2017
Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон"
03.02.2014
Модернизация британских военных вертолетов позволит сохранить тысячу рабочих мест
17.10.2013
"Летчики знают: у каждого вертолета есть душа, и она должна во что-то верить"
17.09.2010
Началось мелкосерийное производство системы наведения для неуправляемых ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках