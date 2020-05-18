Озар назначен и.о. гендиректора РКК «Энергия»

Игорь Озар, ранее возглавлявший КБ «Сухой», назначен исполняющим обязанности гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом сообщила корпорация «Роскосмос» в пятницу, 15 мая.

Николай Севастьянов, ранее занимавший этот пост, перешел на должность советника гендиректора «Роскосмоса», говорится в сообщении. Он будет курировать вопросы частной космонавтики.

Ранее 15 мая о планируемом уходе Севастьянова рассказал источник в отрасли. Причины кадровой перестановки собеседник журналистов не назвал.

Севастьянов уходит с должности гендиректора РКК второй раз: он был на этом посту в 2005–2007 годах и вновь назначен в январе 2019-го.

В начале мая генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса в больнице в Коммунарке. Ему было 64 года.

«Академик Микрин внес неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег», ― говорится в телеграмме, направленной родным и близким Микрина президентом России Владимиром Путиным.

«Энергия» — головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС и пилотируемой космонавтики. Корпорация в том числе занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз».