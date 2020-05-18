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ЦАМТО

Ансаты будут перевозить больных с COVID-19 в инфекционных боксах

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Легкий многоцелевой медицинский вертолет "Ансат"
Легкий многоцелевой медицинский вертолет "Ансат".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

ЦАМТО, 15 мая. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех получил одобрение Росавиации на установку в легких многоцелевых вертолетах Ансат инфекционных боксов для транспортировки больных с коронавирусной инфекцией.

Боксы будут устанавливаться на вертолеты в санитарной комплектации.

"На сегодняшний день для системы санитарной авиации в регионы поставлено около 30 вертолетов Ансат. Чтобы повысить их эффективность в период пандемии, мы запустили процесс сертификации и получили разрешение на установку закрытых боксов для перевозки больных. Доработка воздушного судна для этого не требуется. Оснащение таким оборудованием расширит возможности применения воздушного судна для медицинских нужд", – заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Вертолеты Ансат несут службу по спасению людей в санитарной авиации, совершая регулярные вылеты для медэвакуации вне зависимости от времени суток. Машины применяются в Московской, Нижегородской, Кировской, Костромской, Тверской, Челябинской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Татарстан и других регионах России.

"Все необходимые работы для получения одобрения российских авиационных властей выполнены в сжатые сроки. Работа над установкой инфекционного бокса в вертолет Ансат проводилась, прежде всего, в интересах уже действующих бортов санитарной авиации – они теперь могут быть задействованы в борьбе с COVID-19 и перевозить пациентов с подозрением на заражение особо опасными инфекциями и вирусами", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С, а также для эксплуатации в высокогорье.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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