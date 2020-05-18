Войти
ТАСС

В Роскосмосе подтвердили переход Севастьянова на пост советника гендиректора РКК "Энергия"

409
0
0
Николай Севастьянов
Николай Севастьянов.
Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Он займется вопросами развития частной космонавтики

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Бывший глава РКК "Энергия" Николай Севастьянов назначен на пост советника гендиректора Роскосмоса, подтвердили в госкорпорации.

Ранее о его переходе на эту должность сообщил ТАСС источник в ракетно-космической промышленности.

"Николай Севастьянов займет пост советника генерального директора Роскосмоса. На новом посту он займется вопросами развития частной космонавтики", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Ранее в пятницу источник в космической отрасли сообщил ТАСС, что причиной ухода Николая Севастьянова из РКК является сохраняющийся в "Энергии" финансовый и производственный кризис, касающийся сложностей в создании гражданских (пилотируемый корабль нового поколения "Орел") и военных (разработка нового разгонного блока для ракеты-носителя "Ангара-А5") проектов.

Николай Севастьянов был избран генеральным директором РКК "Энергия" в марте 2019 года. На этом посту он сменил Сергея Романова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Севастьянов Николай
Похожие новости
14.02.2020
Гендиректор РКК "Энергия": разработка нового корабля стала научно-техническим вызовом
28.01.2019
Роскосмос в поисках новой стратегии развития
27.07.2018
Повелитель батута
14.10.2015
Стартовый комплекс частного космоса
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках