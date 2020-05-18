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ЦАМТО

ВВС Египта получат первые два истребителя Су-35 до конца этого года

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 15 мая. Стали известны некоторые подробности контракта на поставку Военно-воздушным силам Египта многофункциональных истребителей Су-35.

Как сообщает ресурс Menadefense.net со ссылкой на официальный российский сайт госзакупок, контракт между Египтом и Россией на поставку 26 самолетов был заключен 19 марта 2018 года.

Также изданию стало известно, что самолет с серийным номером 06411, который в настоящее время собирается на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, должен быть передан Египту до конца этого года.

Всего в первой партии Каиру должны быть переданы две машины, а полностью контракт планируется завершить в 2023 году.

Напомним, что ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдепартамент США в совместном письме властям Египта высказали угрозы применении санкций против Каира в случае приобретения российских истребителей Су-35. В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прямых угрозах американских чиновников Египту за покупку С-35 и назвала это примером агрессивного поведения.

По неофициальным данным, контракт был подписан в 2018 году на сумму более 2 млрд. долл. Он предусматривает поставку ориентировочно в 2020-2022 гг. 24 истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Продукция
Су-35
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