Лётчики ВВС Китая рассказали о наиболее сложном этапе учений вертолётных звеньев WZ-10

Источник изображения: www.81.cn, Минобороны Китая

Исполняется 10 лет с начала серийного производства в Китае первых «собственных» ударных вертолётов WZ-10. Слово «собственные» в данном случае заключено в кавычки по той причине, что в разработчиках чисто формально указывается китайская CAIC, однако изначально разработка принадлежит российскому «Камову» - проект 941. Внешний «камовский» облик вполне узнаваем, за исключением того, что вертолёт выполнен не по соосной винтовой схеме, а по классической.

Недавно в ВВС Китая решили провести масштабные тренировки вертолётных экипажей.

В маневрах были задействованы вертолёты бригады армейской авиации 72-й воздушной армии. Учения были разбиты на две составляющих: дневные и ночные. Выполнялись они двумя группами - "красные" и "синие" (свои и чужие).

Источник изображения: www.81.cn, Минобороны Китая

Фото: www.81.cn

ВВС Китая:

Выполнялись тренировки по таким направлениям как воздушный бой, скрытное проникновение в зону нахождения противника и атака наземных сил и средств. Информация о действиях лётных звеньев стекалась в центр управления маневрами и транслировалась на экранах.

Китайские лётчики отметили, что наиболее сложным этапом учений вертолётных звеньев было действие в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы условным противником. При этом не сообщается, какие именно средства РЭБ в данном случае использовались. По некоторым данным, применялись системы радиоэлектронного подавления и обороны DJG8715G. Эти комплексы предназначены для противодействия авиации и стоят на вооружении сухопутных подразделений НОАК.

Китайские лётчики рассказали о том, что один из этапов учений – воздушный бой «на встречных курсах». Один из офицеров ВВС НОАК в эфире китайского ТВ сообщает, что воздушный бой экипажей проходил «таким образом, что вертолёты сходились практически лоб в лоб».

Источник изображения: www.81.cn, Минобороны Китая

Фото: www.81.cn

Выполнялись учебно-боевые задачи и на предельно малых высотах – с той целью, чтобы снизить угрозу обстрела из ПЗРК. Для противодействия ракетам переносных зенитных ракетных комплексов использовалось маневрирование «с максимальными рабочими режимами».