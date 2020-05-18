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ТАСС

Рогозин поздравил коллектив ИКИ РАН с 55-летием института

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Здание Института космических исследований РАН
Здание Института космических исследований РАН.
Источник изображения: © Александр Спиридонов/CC BY 3.0/Wikimedia Commons

Глава Роскосмоса пожелал научной дерзости и новых открытий

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пожелал новых научных открытий специалистам Института космических исследований (ИКИ) РАН, которых он назвал наследниками великих ученых прошлого, в честь 55-летия института.

"От имени госкорпорации "Роскосмос" и рабочих коллективов предприятий космической отрасли шлю вам и всем ученым и специалистам Института космических исследований горячий привет и поздравления по случаю 55-летия ИКИ", - говорится в его поздравлении на имя директора института Анатолия Петруковича, размещенном на сайте Роскосмоса.

Глава госкорпорации пожелал им "научной дерзости, новых открытий, творческих удач, благополучия и, конечно, здоровья". Рогозин признался, что Роскосмосу приятно работать с учеными из ИКИ, наследовавшими амбиции и научную страсть великих ученых и мыслителей прошлого, посягнувших на великие загадки Вселенной.

15 мая исполняется 55 лет со дня основания Института космических исследований РАН. В нем проходят главные исследования космического пространства в интересах фундаментальной науки, в частности экспериментальные научные работы в области астрофизики, физики малых планет и малых тел Солнечной системы, ядерной планетологии и другим направлениям.

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Страны
Россия
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ИКИ РАН
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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