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Военное обозрение

Минобороны Казахстана заказало дополнительную партию MRAP «Арлан»

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Источник изображения: Г. Беденко / informburo.kz

Министерство обороны Казахстана подписало дополнительное соглашение с компанией Kazakhstan Paramount Engineering (КРЕ) на поставку еще одной партии бронемашин Arlan MRAP (4х4). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость соглашения и количество планируемых к поставке бронемашин не разглашается, однако известно, что вся новая партия должна поступить в войска в течение 2021 года.

Первая партия бронированных автомобилей "Арлан" поступила на вооружение армии Казахстана в августе 2016 года. Бронемашина создана на основе конструкции южноафриканского броневика MRAP Marauder Paramount Group с адаптацией для работы в условиях экстремальных температур Казахстана. Установленный кондиционер обеспечивает комфортную работу экипажа и десанта при температурах от -50°C до +50°C.

"Арлан" ("Волк") представляет собой многоцелевой бронеавтомобиль для решения различных задач. Он может использоваться для патрулирования местности, сопровождения автоколонн, а также для перевозки и огневой поддержки пехотных подразделений. В качестве вооружения устанавливается дистанционно управляемый боевой модуль с различным оружием.

Корпус имеет разнесенное бронирование, обеспечивающее баллистическую защиту 3 уровня стандарта STANAG 4569. т.е. защищает от 12,7-мм пуль без упрочненного сердечника. Имеется возможность установки навесной брони. Днище машины V-образное, способно выдержать подрыв взрывного устройства, эквивалентного 8 кг тротила. Такое же количество ВВ выдерживает и колесо.

Бронеавтомобили "Арлан" имеют длину около 6,5 м при ширине корпуса 2,66 м и высоте (по крыше, без учета вооружения) – 2,75 м. Снаряженная масса - 13,5 т, боевая масса – 16 т. Броневик развивает скорость до 100 км/ч и имеет запас хода 700 км. Полноприводное шасси обеспечивает преодоление различных препятствий. Ходовая часть обеспечивает перемещение по пересеченной местности и преодоление различных препятствий, включая брод до 1,2 метра. Экипаж - 2 человека + 8 человек десант.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
Волк
Компании
Paramount Group
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