Игоря Озара назначили и. о. генерального директора РКК "Энергия"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на этом посту он займется разработкой концепции новой орбитальной станции

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Игорь Озар назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО "РКК "Энергия". Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.

"Совет директоров ПАО "РКК "Энергия" утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца", - сообщили в пресс-службе.

Игорь Озар займется на этом посту разработкой концепции новой орбитальной станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК "Энергия": запуском летных испытаний пилотируемого транспортного корабля (ПТК) "Орел" в 2023 году, руководством кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса (СТК) и ее элементов, а также целым рядом других проектов, в том числе разработкой концепции новой орбитальной станции", - приводятся слова Рогозина в сообщении Роскосмоса.

Озар в начале 2020 года покинул пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года (с 2011 года - гендиректором). При нем предприятие выполнило крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35. Также в это время был завершен первый этап испытаний российского истребителя пятого поколения Су-57, машина была подготовлена к серийным поставкам.