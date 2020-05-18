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Интерфакс-АВН

РКК "Энергия" при новом руководителе разработает концепцию новой орбитальной станции - Рогозин

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Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Под его руководством планируется продолжить интеграцию предприятий ракетно-космической промышленности страны. Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК "Энергия": запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орёл" в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и её элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции", - сказал Рогозин, слова которого приводят в пресс-службе.

Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой", был назначен и.о. гендиректора вместо Николая Севостьянова, который займет должность советника главы Роскосмоса.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте. "На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля - "Наука" узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Сухой ПАО
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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