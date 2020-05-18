Новые высокозащищенные Т-72М1 Adra замечены в Сирии

В ответ на активизацию террористов в провинцию Даръа перебрасываются новые подкрепления. В военных колоннах замечены бойцы и техника одного из самых элитных соединений Сирийской армии - 4-й танковой дивизии.

Военные эксперты обратили внимание на имеющиеся у них высокозащищенные Т-72М1 Adra. Судя по всему, это недавно модернизированные или прошедшие основательный ремонт боевые машины. Об этом свидетельствуют новые свежеокрашенные решетчатые противокумулятивные экраны и контейнеры с наполнителем.

Четвертая дивизия обладает собственными мастерскими, которые расположены в Адре - крупнейшем промышленном городе Сирии (в честь этого города и названа эта местная версия "семьдесят второго") рядом с Дамаском. Там проводятся доработки бронетехники, а также создаются различные реактивные системы залпового огня на колесных и гусеничных шасси.

Модернизированные местными умельцами танки прекрасно показали себя в многочисленных боях. Нередко бывало, что в боевые машины попадали сразу несколько реактивных гранат или даже противотанковых управляемых ракет. В большинстве случаев благодаря навесной защите экипажи успешно выполняли боевые задачи.

Данная полевая модернизация получила высокую оценку зарубежных, в том числе российских специалистов.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев