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ЦАМТО

Современные автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

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Ак-12
Ак-12.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 15 мая. Современные 5,45-мм и 7,62-мм автоматы АК-12 продолжают поступать в общевойсковые и разведывательные подразделения Сухопутных войск. С начала года новые автоматы поступили в общевойсковое соединение ВВО и в соединение спецназначения ЗВО.

В подразделения поступают образцы с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет вывешенное цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, а также возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет.

Новый автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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