Современные автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

ЦАМТО, 15 мая. Современные 5,45-мм и 7,62-мм автоматы АК-12 продолжают поступать в общевойсковые и разведывательные подразделения Сухопутных войск. С начала года новые автоматы поступили в общевойсковое соединение ВВО и в соединение спецназначения ЗВО.

В подразделения поступают образцы с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет вывешенное цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, а также возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет.

Новый автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.