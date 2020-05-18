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Российская газета

Слетевший с трала в Санкт-Петербурге танк оказался "Белым орлом"

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Источник изображения: rg.ru

В Санкт-Петербурге во время перевозки танка случилось непредвиденное. Многотонная боевая машина неожиданно скатилась с прицепа на проезжую часть. К счастью, все закончилось благополучно. Никто не пострадал, какого-либо ущерба не было зафиксировано.

Свидетели инцидента разметили фотографии и видеокадры в социальных сетях. Судя по ним, с трала "улетел" модернизированный Т-72Б1, известный также как "Белый орел". Видны расположенный слева панорамный прицел и командирская башенка с дистанционно-управляемой пулеметной установкой.

В настоящее время, по мнению многих российских и зарубежных военных экспертов, эта машина является одной из лучших экспортных модификаций "семьдесят второго". Иностранные танкисты ценят ее за высокую огневую мощь, современные приборы наблюдения и прицеливания, надежную защиту и маневренность.

Происшествия с военной техникой происходят регулярно. Вот только несколько относительно свежих случаев. В Израиле на учениях в горной местности на границе с Ливаном перевернулся танк Merkava Mark IV.

На учениях американской армии в Польше во время следования в колонне загорелся бронетранспортер Stryker.

Недавно пожар уничтожил основной боевой танк армии М1А2 Abrams.

А на полигоне вооруженных сил ЮАР проломил ограждение и едва не сбил группу военнослужащих "колесный танк" Rooikat.

Напомним, что модернизированный Т-72Б1 впервые представили на выставке "Технологии в машиностроении-2012". Тогда танк был окрашен в белый цвет, поэтому за ним закрепилось народное название "Белый орел".



Алексей Брусилов

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