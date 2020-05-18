Китайский портал назвал "Посейдон" серьезным сдерживающим фактором

Россия получила новую атакующую модель, которой трудно противостоять. Речь идет о сочетании крупногабаритных атомных субмарин и ядерных торпед, к которым относится новейший российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон", уже прозванный на Западе "машиной Судного Дня".

Новые возможности России проанализировал китайский портал "Чжунго цзюньван". Перевод статьи публикует "ИноСМИ".

В материале отмечается, что торпеды с ядерными боеголовками уже имелись на вооружении у СССР и США во время холодной войны. Упоминаются американская торпеда Mark 45 и советская Т-5. Кроме того, в СССР разрабатывалась ядерная торпеда Т-15. Сначала предполагалось, что она будет нести боеголовку мощностью 100 мегатонн, потом - 50 мегатонн. В итоге Советский Союз отказался от проекта, но автор публикации называет "Посейдон" близким родственником Т-15, поскольку эти торпеды относятся к разряду межконтинентальных.

Анализируя данные о "Посейдоне", издание предполагает, что такая торпеда, близкая по форме к Т-15 и обладающая внушительными размерами, способна нести 200-мегатонную боеголовку. При этом, используя ядерную энергию, она может достичь под водой любой точки Земли и способна атаковать как военно-морские базы противника, так и авианосные группы.

Носителями "Посейдонов" должны стать субмарины "Хабаровск" и "Белгород". Причем, как отмечает китайский портал, "Белгород", предназначенный для "Посейдонов", является самой длинной подводной лодкой в мире. В публикации говорится, что российский тандем из огромных атомных субмарин и стратегических ядерных торпед - это новое поколение подводного стратегического оружия. Оно позволяет применять новый способы атаки в обход противоракетной обороны противника.

"Посейдон" расценивается китайскими экспертами как серьезный сдерживающий фактор. Отмечается, что такая торпеда, движущаяся на глубинах более 1 000 метров, окажется неуязвимой для вражеских подлодок и торпед даже в том случае, если будет обнаружена. Новое оружие китайский портал признает эффективным средством атаки, которое вынудит противника отказаться от применения силы против России.

Михаил Русин