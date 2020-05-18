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Российская газета

Устаревшие китайские танки Тип 62 превратят в САУ и БМП в Бангладеш

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Источник изображения: rg.ru

Разработанные в КНР танки Тип 62 были приняты на вооружение 57 лет назад. Они, по сути, являются облегченными версиями средних Тип 59 и внешне очень похожи на них.

Если у "большой" машины калибр орудия составляет 100 мм, то у "младшего брата" установлена уже 85-мм пушка. С ней спарен 7,62-мм пулемет. Для поражения воздушных и зенитных целей используется 12,7-мм Тип 54 - клон советского ДШК.

Толщина брони лба башни достигает 60 мм, а корпуса - 25 мм. Мощность двигателя 430 л.с. Максимальная скорость -70 км/ч. Запас хода - 450 км. Экипаж - 4 человека.

Эти танки принимали участие в различных войнах, например, помогали вьетнамцам в объединении страны. Затем уже непосредственно китайская армия использовала их в ходе конфликта 1979 года. В составе танзанийской армии они были задействованы в свержении режима угандийского диктатора Иди Амина.

Тип 62 состояли на вооружении почти десятка стран и в некоторых применяются до сих пор. До недавнего времени четыре десятка таких машин насчитывалось в армии Бангладеш. Сейчас их решено заменить на VT-5 производства КНР, которые, в свою очередь, являются экспортными вариантами Тип 15. Однако выводимая из войск техника не будет списана.

Часть машин решено переделать в самоходные артиллерийские установки, вооруженные 105-мм гаубицами. Другие будут трансформированы в БМП или тяжелые бронетранспортеры, способные перевозить до 5 пехотинцев. Для их удобного размещения удаляется 85-мм орудие, заменяемое малокалиберной пушкой. Для огневой поддержки будет использован башенный крупнокалиберный пулемет. Учитывая ограниченные финансовые возможности государства, такое применение старой техники можно считать вполне оправданным.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Вьетнам
Китай
Танзания
Уганда
Продукция
Type 59
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