Путин рассказал о построенных Минобороны медцентрах для больных COVID-19

За последние два месяца по линии Министерства обороны России построено 16 медицинских центров для лечения пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом 15 мая заявил президент России Владимир Путин.

«Честно говоря, даже не верилось первоначально, что это возможно, но, тем не менее, это произошло», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что медучреждения удалось построить в «беспрецедентно короткие сроки», и возведены они были «на совесть». Помимо это были сформированы медицинские бригады общей численностью более 2,2 тыс. человек. Все они прошли переподготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил глава ведомства Сергей Шойгу. В течение нескольких недель были сданы и укомплектованы два медцентра, расположенные в Одинцово и Нижнем Новгороде — они уже полностью готовы к работе.

Кроме того, были сданы центры в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. 12 мая Шойгу заявил, что до конца недели будут сданы центры Калининграде, Пушкине (Ленинградской области), Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске,

По данным на 15 мая, в России выявлено 262 843 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.