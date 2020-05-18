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Военное обозрение

США передали Украине военную помощь на 25 млн. долларов

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Источник изображения: https://www.facebook.com/usdos.ukraine

Очередная военная помощь для Вооруженных сил Украины поступила из США. Как заявили в пресс-службе посольства США в Киеве, переданное оборудование предназначено для использования в зоне военной операции ВСУ в Донбассе.

Как говорится в сообщении, из США самолетом доставлены приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование. Количество переданного оборудования не сообщается, заявлено, что стоимость оказанной помощи составляет более 25 млн. долларов. О поставках летального вооружения сведений нет. Ранее США передали ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов, а также дополнительные транспортные средства. И палаточный городок и техника были переданы силам спецопераций ВСУ.

Несмотря на COVID-19, США продолжают оказывать Украине помощь в области безопасности! На этой неделе отдел военного сотрудничества получил приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 миллионов долларов для использования в зоне операции объединенных сил

- говорится в сообщении.

Ранее в Киеве заявили, что Украина ожидает поступления из США трех крупных поставок вооружения и техники. Конкретных наименований вооружения названо не было, кроме катеров типа Island и ПТРК Javelin. Все поставки планируется получить до конца этого года.

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
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