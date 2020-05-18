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Создание научно-промышленных кластеров двойного назначения в регионах России обсудят на форуме "Армия-2020"

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 15 мая. В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2020" запланированы научные дискуссии на тему "Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса как фактор развития регионов".

Участники дискуссии обсудят вопросы, затрагивающие влияние диверсификации предприятий ОПК на социально-экономическое развитие регионов страны, а также актуальность ускорения ее темпов путем совершенствования организационно-правовой базы.

Деловая встреча позволит выработать и обсудить предложения для федеральных и региональных органов исполнительной власти по созданию в регионах научно-промышленных кластеров двойного назначения, решающих актуальные проблемы, стоящие перед страной в разрезе импортозамещения и реализации национальных проектов.

По результатам обсуждения повестки будут разработаны рекомендации по стимулированию и поддержке инновационного развития ОПК, продвижения технологий и промышленной продукции, оценке возможностей субъектов Российской Федерации по расширению рынка сбыта выпускаемой предприятиями продукции.

Актуальность обсуждаемой тематики обусловлена приоритетами государственной политики в области развития ОПК России. Решение задачи диверсификации производства предприятий позволит сохранить и развить технологическую базу и кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса, обеспечит создание на федеральном и региональном уровнях целого спектра инструментов поддержки инновационного развития, расширит межведомственное взаимодействие, что напрямую влияет на обеспечение обороны и безопасности государства.

В работе мероприятия примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научно-исследовательских организаций, Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, а также другие заинтересованные лица, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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