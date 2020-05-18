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Военное обозрение

В ВВС Индии раскрыли секрет букв RB в хвостовой части истребителей Rafale, передаваемых Францией

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Источник изображения: topwar.ru

Индийское военное командование сообщает о новых согласованных сроках поставок французских истребителей Rafale. Первоначальные сроки были перенесены ввиду известных событий эпидемического характера.

В министерстве обороны Индии говорится о том, что первую партию из четырёх истребителей «Рафаль» страна получит до конца июля.

Они будут направлены на базу индийских ВВС Амбала.

Из сообщения министерства обороны Индии:

На хвостовые части этих самолётов нанесены буквы – серия RB.

Журналисты поинтересовались, что означает эта серия.

В качестве ответа на вопрос был раскрыт секрет этих букв на хвостах французских истребителей индийских ВВС:

Они соответствуют инициалам главкома ВВС, главного маршала авиации Ракеша Бхадаурии, сыгравшего ключевую роль в подписании контракта с французским производителем истребителей.

В общем Индия планирует получить от Франции 36 таких самолётов.

Первые «Рафали» будут пилотироваться лётчиками 17-й эскадрильи, которая носит название Golden Arrow («Золотая стрела»), а также пилотами ВВС Франции. Планируется, что истребители должны добраться из Франции до Индии своим «лётом». При перелёте они будут дозаправляться воздушным танкером ВВС Франции, сделают остановку на одном из аэродромов стран Ближнего Востока. Пока не говорится, какой именно. Далее самолёты в воздухе пройдут ещё через одну дозаправку. Её осуществит Ил-78 ВВС Индии, оборудование которого уже приспособлено под топливоприёмник Rafale.

Во Франции:

По большому счёту, самолёты могли бы прибыть в Индию и без использования промежуточного аэродрома, но для пилотов 10-часовой полёт может оказаться слишком утомительным.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Ил-78
Ми-17
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