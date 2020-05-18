Генсек ОДКБ предложил две даты для проведения перенесённого Парада Победы

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Две новые даты проведения перенесенного военного парада в честь 75-летия Победы предложил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов, генсек ОДКБ выразил уверенность, что перенесенный парад состоится в любом случае, но это будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. При этом он предложил две возможные даты проведения парада. По словам Зася, одной из дат может быть 24 июня - день проведения первого парада на Красной площади в 1945 году, а второй - начало сентября, т.е. день окончания Второй мировой войны.

(...) Решение, конечно же, будет принимать руководство Российской Федерации. На мой взгляд, можно рассматривать как минимум две даты — 24 июня, когда прошел самый первый Парад в 1945 году, это было бы символично. (...) В качестве второго варианта можно рассматривать начало сентября — день окончания Второй мировой войны. Тоже было бы символично. Возможны, конечно, другие даты

- отметил генсек ОДКБ.

Кроме того, он напомнил, что страны ОДКБ серьезно готовились к проведению парада на Красной площади 9 мая и были готовы прислать свои воинские подразделения для участия в торжественном шествии. Будут ли участвовать иностранные военные в перенесенном параде, Зась не пояснил.

Ранее "Военное обозрение" сообщало о принятом решении повторить воздушную часть парада, состоявшуюся 9 мая 2020 года. Она пройдет вместе с наземной частью перенесенного парада, но дата пока не определена.