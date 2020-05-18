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WarSpot

Польша оплачивает F-35

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Источник изображения: warspot.ru

Польша всерьёз намерена вооружиться истребителями пятого поколения. Вчера, 14 мая, портал defence24.pl сообщил о том, что Минобороны Польши произвело первую выплату в рамках программы Harpia.

«Американская сторона получила первоначальный платёж в соответствии с процедурой FMS, необходимой для начала реализации контракта на покупку Польшей самолёта F-35. Подробная информация об условиях оплаты является секретной в связи с тем, что её раскрытие может нанести ущерб экономическим интересам Республики Польша», — сообщили в пресс-службе польского Минобороны.

Истребители F-35A

Источник изображения: defensenews.com

Известно, что польские ВВС имеют на вооружении 48 истребителей F-16, а также 32 МиГ-29 и 18 Су-22. В рамках программы перевооружения Harpia польское военное ведомство планирует закупить новые самолёты, которые заменят устаревшие МиГ-29 и Су-22.

О планах обновить свои ВВС Минобороны Польши официально объявило в 2017 году — тогда основными претендентами были F-16 и F-35. В марте прошлого года военное ведомство объявило о выборе истребителей пятого поколения и включении в план закупок тридцати двух F-35, а в сентябре Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Польши.

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Страны
Польша
США
Продукция
F-16
F-35
МиГ-29
Су-22
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