Польша оплачивает F-35

Польша всерьёз намерена вооружиться истребителями пятого поколения. Вчера, 14 мая, портал defence24.pl сообщил о том, что Минобороны Польши произвело первую выплату в рамках программы Harpia.

«Американская сторона получила первоначальный платёж в соответствии с процедурой FMS, необходимой для начала реализации контракта на покупку Польшей самолёта F-35. Подробная информация об условиях оплаты является секретной в связи с тем, что её раскрытие может нанести ущерб экономическим интересам Республики Польша», — сообщили в пресс-службе польского Минобороны.

Истребители F-35A Источник изображения: defensenews.com

Известно, что польские ВВС имеют на вооружении 48 истребителей F-16, а также 32 МиГ-29 и 18 Су-22. В рамках программы перевооружения Harpia польское военное ведомство планирует закупить новые самолёты, которые заменят устаревшие МиГ-29 и Су-22.

О планах обновить свои ВВС Минобороны Польши официально объявило в 2017 году — тогда основными претендентами были F-16 и F-35. В марте прошлого года военное ведомство объявило о выборе истребителей пятого поколения и включении в план закупок тридцати двух F-35, а в сентябре Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Польши.