NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков

Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки. Дело в том, что Иран не производит систем вооружения мирового класса, зато преуспевает в обновлении старых образцов техники других стран и их продаже, пишет The National Interest.

Не стал исключением и иранский танк Type 72Z. Это не копия советского танка Т-72, а модернизированные советские танки Т-54, Т-55 и китайский Тип 59. T-72Z у Ирана покупают его союзники с Ближнего Востока и из Африки.

Модернизация танка заключалась в установке на передней части его корпуса системы динамической защиты, так называемой, "реактивной брони", которая, рассеивает кумулятивную струю вражеского снаряда и не позволяет ему нанести вред танку. Такая же защита установлена на башне танка, а также по периметру машины.

Кроме того, обновленный танк имеет более мощное основное орудие. Оригинальную 100-миллиметрвую пушку заменили на 105-миллиметровую пушку и оснастили модернизированной системой управления огнем. Мощность двигателя увеличили с 500 до 780 лошадиных сил.

Помимо Ирана, несколько танков уже были замечены возле Тикрита в Ираке. Иракские ополченцы, по всей видимости, использовали его для борьбы с боевиками запрещенной в России террористической организации "ИГ". Танки идентифицировали по уникальному камуфляжному рисунку и установленным на башне системам пуска дымовых гранат.

Кроме того, в середине 2000-х годов несколько модернизированных Type 72Z купил Судан. Точное количество танков неизвестно. Ранее Судан приобрел несколько бронетранспортеров Рахш из Ирана.

Яков Васильев