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В России предложили вахту на Луне

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Исследование Луны необходимо проводить при помощи автоматических станций и вахтовым методом, сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый.

По его мнению, вахтовый метод работы на естественном спутнике Земли является оптимальным из-за высокой радиации. «У техники всегда есть отказы, нестандартные ситуации, когда вмешательство человека необходимо», — заявил академик.

Зеленый уверен, что в будущем будет происходить «коммерциализация Луны». «И эта тема является сложным и открытым вопросом, поскольку ее освоение может пойти по сценарию Дикого Запада», — обеспокоился ученый.

В апреле агентство РИА Новости, ссылаясь на соответствующее решение Совета РАН по космосу, сообщало, что первая российская миссия может сесть на Луну без части научного оборудования. Тогда же агентство, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что первая российская миссия сядет на Луну в октябре 2021 года. Позже гендиректор Научно-производственного объединения имени Лавочкина Владимир Колмыков заявил, что вместе с запуском тяжелой посадочной станции «Луна-27» в августе 2025 года Россия застолбит место на естественном спутнике Земли.

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Россия
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