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США надеются утопить Россию в сирийском «болоте»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал к продолжению размещения американских военных в разрываемой войной стране, чтобы оказывать давление на врагов США и превращать конфликт в «болото» для России.

Во время видеоконференции в Институте Хадсона он заявил, что подход «максимального давления» президента Дональда Трампа к Сирии приносил положительный эффект, и отверг опасения, что американское развертывание там может превратиться в затяжной и дорогостоящий проект, похожий на Афганистан или Вьетнам, - пишет «News Week».

«Мы проводим то, что считаем разумной политикой», - сказал Джеффри о подходе США к Сирии, где, по меньшей мере, 500 американских солдат по-прежнему размещаются вместе с союзными местными силами и поддерживают операции против оставшихся боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Он также заявил, что администрация Трампа выбрала «очень ограниченное американское военное присутствие для весьма конкретной цели: преследовать «ИГИЛ», различными способами поддерживать военные операции в других странах – Турции и Израиле — и сосредоточиться на экономическом и дипломатическом давлении», - сообщает американское издание.

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Страны
Афганистан
Вьетнам
Израиль
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
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