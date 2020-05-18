США надеются утопить Россию в сирийском «болоте»

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал к продолжению размещения американских военных в разрываемой войной стране, чтобы оказывать давление на врагов США и превращать конфликт в «болото» для России.

Во время видеоконференции в Институте Хадсона он заявил, что подход «максимального давления» президента Дональда Трампа к Сирии приносил положительный эффект, и отверг опасения, что американское развертывание там может превратиться в затяжной и дорогостоящий проект, похожий на Афганистан или Вьетнам, - пишет «News Week».

«Мы проводим то, что считаем разумной политикой», - сказал Джеффри о подходе США к Сирии, где, по меньшей мере, 500 американских солдат по-прежнему размещаются вместе с союзными местными силами и поддерживают операции против оставшихся боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Он также заявил, что администрация Трампа выбрала «очень ограниченное американское военное присутствие для весьма конкретной цели: преследовать «ИГИЛ», различными способами поддерживать военные операции в других странах – Турции и Израиле — и сосредоточиться на экономическом и дипломатическом давлении», - сообщает американское издание.