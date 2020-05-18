Войти
Военное обозрение

Минобороны закончило испытания универсальной инженерной машины УБИМ

263
0
0

Источник изображения: Минобороны РФ

Испытания универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ), созданной в интересах инженерных войск российской армии, успешно завершены, техника подтвердила заявленные характеристики. Об этом сообщает Министерство обороны.

Как заявили в военном ведомстве, испытания перспективной инженерной машины завершены, по их итогам будет принято решение о постановке УБИМ на вооружение инженерных подразделений российской армии. Машина разработана по заказу инженерных войск "Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, входит в "УВЗ") в рамках ОКР "Робот-3".

Как ранее сообщалось, проект создания универсальной инженерной машины, способной заменить сразу несколько образцов инженерной техники, появился несколько лет назад. В рамках форума "Армия-2017" "Уралвагонзавод" впервые показала макет перспективной инженерной машины с рабочим обозначением "Объект 153" или УБИМ. В 2018 году появился уже рабочий образец инженерной машины.

УБИМ создана на шасси танка Т-90 и предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на зараженной местности. Машина способна прокладывать путь с разборкой завалов при помощи отвала или ковша, причем присутствует возможность измельчения крупных обломков и препятствий с использованием гидравлического молота. При необходимости УБИМ способна вытаскивать застрявшую технику и эвакуировать ее.

Машина оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм с боекомплектом в 1200 патронов.

Экипаж - 2 человека, имеется место для размещения еще трех человек, преимущественно саперов, которые не входят в экипаж, но могут оказывать помощь в разминировании. Установлен двигатель мощностью в 1130 л.с., скорость максимальная - 60 км/ч. Запас хода - 500 км, полная масса - 55 тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
КБТМ Омск
Минoбороны РФ
УКБТМ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
Похожие новости
21.08.2019
"Армату" ждет долгая дорога
08.03.2019
Девушки, вам удобно в "Армате"? Легко ли научиться управлять современными танками
22.08.2018
УБИМ — "боевой скорпион" для армии. В России создана новая инженерная бронемашина
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках