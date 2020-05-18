Минобороны закончило испытания универсальной инженерной машины УБИМ

Источник изображения: Минобороны РФ

Испытания универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ), созданной в интересах инженерных войск российской армии, успешно завершены, техника подтвердила заявленные характеристики. Об этом сообщает Министерство обороны.

Как заявили в военном ведомстве, испытания перспективной инженерной машины завершены, по их итогам будет принято решение о постановке УБИМ на вооружение инженерных подразделений российской армии. Машина разработана по заказу инженерных войск "Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, входит в "УВЗ") в рамках ОКР "Робот-3".

Как ранее сообщалось, проект создания универсальной инженерной машины, способной заменить сразу несколько образцов инженерной техники, появился несколько лет назад. В рамках форума "Армия-2017" "Уралвагонзавод" впервые показала макет перспективной инженерной машины с рабочим обозначением "Объект 153" или УБИМ. В 2018 году появился уже рабочий образец инженерной машины.

УБИМ создана на шасси танка Т-90 и предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на зараженной местности. Машина способна прокладывать путь с разборкой завалов при помощи отвала или ковша, причем присутствует возможность измельчения крупных обломков и препятствий с использованием гидравлического молота. При необходимости УБИМ способна вытаскивать застрявшую технику и эвакуировать ее.

Машина оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм с боекомплектом в 1200 патронов.

Экипаж - 2 человека, имеется место для размещения еще трех человек, преимущественно саперов, которые не входят в экипаж, но могут оказывать помощь в разминировании. Установлен двигатель мощностью в 1130 л.с., скорость максимальная - 60 км/ч. Запас хода - 500 км, полная масса - 55 тонн.