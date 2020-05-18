В Канаде создана серия новейших компактных камер для аэрофотосъёмки

Источник изображения: Teledyne DALSA

Компания Teledyne DALSA представила камеры с интерфейсом GigE Vision, основой которых являются монохромные и цветные сенсоры 45М, 30М и 20М. Этот производитель считается мировым лидером в сфере машинного зрения.

Teledyne DALSA выпустила серию Genie Nano 5G, куда вошли видеокамеры М/С4500, М/С5400 и М/С8100. Основными преимуществами новых камер является невысокая цена и простота использования. Они специально разработаны для применения в условиях, когда требуется захват и передача данных на высокой скорости.

Предполагается, что камеры будут использовать для контроля при производстве электроники, в промышленной метрологии, аэрофотосъемке и в других сферах.

В новых моделях заменили снятые с производства датчики KAI CCD на улучшенные датчики XGS, обладающие высоким разрешением. Они обеспечивают высокую производительность и отменное качество изображения в ходе проведения оптического контроля.

Теперь компания способна обеспечить своим клиентам проведение съемки с разрешением от 3 до 45 мегапикселей.

Камера Genie Nano 5G 45M успевает передавать изображения со скоростью 15 кадров в секунду, сохраняя полное разрешение.

Новые видеокамеры компании Teledyne DALSA имеют компактные размеры: 5,9х5,9 см.