Войти
Военное обозрение

В Канаде создана серия новейших компактных камер для аэрофотосъёмки

335
0
0

Источник изображения: Teledyne DALSA

Компания Teledyne DALSA представила камеры с интерфейсом GigE Vision, основой которых являются монохромные и цветные сенсоры 45М, 30М и 20М. Этот производитель считается мировым лидером в сфере машинного зрения.

Teledyne DALSA выпустила серию Genie Nano 5G, куда вошли видеокамеры М/С4500, М/С5400 и М/С8100. Основными преимуществами новых камер является невысокая цена и простота использования. Они специально разработаны для применения в условиях, когда требуется захват и передача данных на высокой скорости.

Предполагается, что камеры будут использовать для контроля при производстве электроники, в промышленной метрологии, аэрофотосъемке и в других сферах.

В новых моделях заменили снятые с производства датчики KAI CCD на улучшенные датчики XGS, обладающие высоким разрешением. Они обеспечивают высокую производительность и отменное качество изображения в ходе проведения оптического контроля.

Теперь компания способна обеспечить своим клиентам проведение съемки с разрешением от 3 до 45 мегапикселей.

Камера Genie Nano 5G 45M успевает передавать изображения со скоростью 15 кадров в секунду, сохраняя полное разрешение.

Новые видеокамеры компании Teledyne DALSA имеют компактные размеры: 5,9х5,9 см.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Компании
KAI
Похожие новости
16.05.2016
Ботсвана хочет купить истребители Gripen
23.07.2013
Defense News TOP 100: впечатляющий успех российского ОПК
27.06.2012
Канада подыщет замену учебным самолетам Hawk
28.12.2011
Япония смягчила запрет на экспорт военной продукции
10.03.2011
Сделано в Японии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках