Войти
WarSpot

Colt C20: новая винтовка канадских снайперов

389
0
0

Канадские снайперы будут стрелять точнее. Вчера, 14 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что армия Канады получит новые винтовки взамен устаревающих Colt C8.

В прошлом году в рамках проекта Sniper System канадская армия выбрала новую винтовку Colt C20 производства компании Colt Canada. По данным пресс-службы Минобороны Канады, новая оружейная система будет значительно более точной в сравнении с используемыми сейчас Colt C8.

Винтовка Colt C20

Источник изображения: coltcanada.com

В феврале текущего года Минобороны Канады выделило 3 млн канадских долларов на создание производственной линии и сборку первых 300 винтовок. В скором времени новое оружие начнёт поступать в армию.

В Colt Canada позиционируют новую Colt C20 как промежуточную снайперскую винтовку. Её вес составляет 4,1 кг, общая длина — 96 см при длине ствола 45 см. Калибр — 7,62×51. Заявленная точность — на уровне 0,66 MOA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Похожие новости
11.07.2016
"При атаке на Прибалтику Швеция окажется втянута в конфликт" (Dagens Nyheter, Швеция)
30.06.2016
Танковому биатлону урезали бюджет
20.06.2016
Американские СМИ: США намерены наказать Канаду экономическими мерами за отказ от приобретения F-35
14.06.2016
СМИ: спецназ США просит американские компании разработать аналоги российского оружия
06.06.2016
Воздушно-космические силы пошли по стопам Жюля Верна
24.05.2016
Канада расширит сеть военных баз в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках