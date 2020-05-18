Colt C20: новая винтовка канадских снайперов

Канадские снайперы будут стрелять точнее. Вчера, 14 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что армия Канады получит новые винтовки взамен устаревающих Colt C8.

В прошлом году в рамках проекта Sniper System канадская армия выбрала новую винтовку Colt C20 производства компании Colt Canada. По данным пресс-службы Минобороны Канады, новая оружейная система будет значительно более точной в сравнении с используемыми сейчас Colt C8.

Винтовка Colt C20 Источник изображения: coltcanada.com

В феврале текущего года Минобороны Канады выделило 3 млн канадских долларов на создание производственной линии и сборку первых 300 винтовок. В скором времени новое оружие начнёт поступать в армию.

В Colt Canada позиционируют новую Colt C20 как промежуточную снайперскую винтовку. Её вес составляет 4,1 кг, общая длина — 96 см при длине ствола 45 см. Калибр — 7,62×51. Заявленная точность — на уровне 0,66 MOA.