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Российская газета

На полигоне Капустин Яр модернизировали измерительный комплекс

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В Минобороны РФ сообщили о завершении модернизационных работ на измерительном комплексе государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области. Эту площадку военные используют для испытаний перспективного вооружения, в том числе новых стратегических ядерных ракет.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства корреспонденту "РГ" рассказали, что на полигоне Капустин Яр установили современные измерительные средства и создали новую систему обеспечения испытаний. Она, в частности, позволяет не просто снимать, но и в режиме реального времени предавать на Центральный командный пункт РВСН данные о предстартовой подготовке и полете ракеты.

В детали опытных пусков, стрельб и апробирования секретной армейской аппаратуры генералы, разумеется, не вдаются. Однако известно, что помимо новых ударных и оборонительных комплексов к приоритетным проектам, которые апробируются на этом полигоне, относится все, что связано с надежной защитой военных объектов и арсеналов от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия. Уникальные возможности Капустина Яра позволяют не только испытывать это "хозяйство" в действии, но и проводить глубокий и всесторонний анализ боевой эффективности оборонных новинок. Более того, как утверждают эксперты, астраханская площадка стала и экспериментальной базой для испытания робототехнических комплексов.

Несколько лет назад большую ставку на Капустин Яр сделало командование РВСН. В 2011-м там начали модернизировать полигонный измерительный комплекс. По линии "стратегов" он задействован в летных испытаниях и учебных пусках межконтинентальных баллистических ракет, а также по программе продления сроков эксплуатации стоящих на боевом дежурстве наземных стратегических комплексов. Чтобы иметь исчерпывающую картину того, как ядерный боеприпас и его носитель ведут себя на всех этапах полета и управляются с земли, на испытательной площадке под Астраханью установили уникальную аппаратуру контроля и измерений. Там, в частности, появились мобильные оптико-электронные станции траекторных измерений "Вереск", антенные системы приема телеметрической информации, комплекс средств сбора и репортажа телеметрического комплекса "РОКС-К", система единого времени, радиолокационные станции "Кама-Н", телеметрические малогабаритные приемно-регистрирующие станции, оптико-электронные фоторегистрирующие станции типа ФРС, радиометры-пеленгаторы "Куница-ТМ" и другая проверочная аппаратура. Была информация, что измерительный комплекс в Капустином Яру могут вообще перевести на автоматический режим работы.

Во время испытаний на этом полигоне ядерного заряда ни одна ракета, разумеется, не несет. Специалисты главным образом проверяют, как ведет себя в воздухе и с какой точностью ложится в цель на земле его новый имитатор. Внешне он представляет собой точную копию боеголовки. По форме, весу и во многом по заложенной туда аппаратуре - полная идентичность настоящему боеприпасу.

Носитель при таких пусках тоже держит экзамен. Его эксплуатационный срок постоянно продляют. К примеру, сейчас у "Тополя-М" он превышает четверть века. Когда ресурс ракеты близок к завершению, ее либо снимают с боевого дежурства, либо берут со складов и отправляют на "контрольный отстрел" в Капустин Яр или на космодром в Плесецк. Выбор зависит от стоящей перед конструкторами и генералами задачи. Если им нужно проверить эффективность всего боеприпаса, его запускают по длинному маршруту - от Плесецка до камчатского полигона Кура. Но когда речь идет об апробации новой боеголовки, для этой цели лучше всего подходит астраханская площадка.

Полет ракеты с Капустина Яра до казахстанского полигона Сары -Шаган занимает совсем немного времени. А это важно с точки зрения скрытности испытания нового оружия. Обо всех таких пусках мы обязаны заранее предупреждать США, и американцы никогда не упускают возможности пошпионить за нашими "стратегами" с помощью космических спутников.

Досье "РГ"

На полигоне Капустин Яр, которому в мае исполнилось 74 года, испытывают вооружение и военную технику РВСН, противовоздушной обороны ВКС, ПВО Сухопутных войск и Ракетных войск и артиллерии. Также там отрабатывают элементы национальной системы противоракетной обороны.

Именно в Капустином Яре проходили испытания первых отечественных баллистических ракет, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов.

Специалисты полигона участвуют в создании нового арсенала на основных этапах его жизненного цикла - от рассмотрения эскизных и технических проектов, разработки программ и методик испытаний до оценки характеристик образцов и эффективности их боевого применения.

Объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона расположены в четырех российских областях - Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской, - а также в Казахстане. Общая площадь полигона около 9,5 млн гектаров.


Юрий Гаврилов

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