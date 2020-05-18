Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ. Она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ как при ведении огня, так и на зараженной местности.

УБИМ имеет значительную массу, но при этом она довольно мобильна. Оснащена большим набором оборудования, которое обеспечивает эффективность инженерных работ. Машину будут использовать при прокладке и содержании дорог, проходов в каменных и лесных завалах на любой местности. Словом, она в состоянии выполнить самые сложные виды работ, чтобы обеспечить прохождение военной техники по труднодоступным участкам.

Машина УБИМ оснащена сменным рабочим оборудованием - гидравлическим молотом, который можно установить вместо экскаваторного ковша. В наличии и дополнительные лебедки.

Как отмечает группа информационного обеспечения Сухопутных войск Минобороны России, универсальная бронированная инженерная машина по ряду характеристик превосходит современные зарубежные аналоги.

Светлана Цыганкова