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Российская газета

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

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Источник изображения: rg.ru

В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ. Она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ как при ведении огня, так и на зараженной местности.

УБИМ имеет значительную массу, но при этом она довольно мобильна. Оснащена большим набором оборудования, которое обеспечивает эффективность инженерных работ. Машину будут использовать при прокладке и содержании дорог, проходов в каменных и лесных завалах на любой местности. Словом, она в состоянии выполнить самые сложные виды работ, чтобы обеспечить прохождение военной техники по труднодоступным участкам.

Машина УБИМ оснащена сменным рабочим оборудованием - гидравлическим молотом, который можно установить вместо экскаваторного ковша. В наличии и дополнительные лебедки.

Как отмечает группа информационного обеспечения Сухопутных войск Минобороны России, универсальная бронированная инженерная машина по ряду характеристик превосходит современные зарубежные аналоги.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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