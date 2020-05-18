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Китайцы подготовили «Меч-рыбу» для палубной авиации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китайская корпорация Guizhou испытывает новую версию учебного самолета JL-9 для подготовки лётчиков морской авиации.

Новая версия JL-9, обозначаемая как JL-9G, получила название Sword Fish. «Меч-рыба» оснащена несколькими изменениями в носовой и хвостовой частях планера, а также удлинённым крылом. Правда, несмотря на то, что самолёт планируется использовать для подготовки лётчиков палубной авиации, он не оборудован гаком, необходимым для посадки при помощи аэрофинишера. 

JL-9G будет использоваться для подготовки лётчиков на суше на тренажере, имитирующем палубу авианосца. На новом самолёте планируется учить пилотов взлёту и посадкам.

Базовая версия учебного самолёта JL-9 была разработана в Китае в 2000-х годах и поступила на вооружение в 2013-м. Двухместный самолёт имеет в длину 14,6 метра и размах крыла 8,3 метра. 

Максимальная взлётная масса «Меча-рыбы» составляет 9,8 тонны. JL-9 способен выполнять полёты на скорости до 1100 километров на расстояние до 863 километров. 

Он вооружён авиационной пушкой калибра 23 миллиметра и оснащен пятью точками подвески для авиационных бомб, ракет и подвесных топливных баков общей массой до 2 тонн.

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Страны
Китай
Проекты
Авианосец
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