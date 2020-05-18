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На Украине знали, чем может закончиться «керченская» авантюра

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти и военное руководство Украины знали о пагубных последствиях своих действий по направлению военных кораблей в Керченский пролив, но, следуя устному приказу бывшего президента Петра Порошенко, отправили моряков в российский плен.

К таким выводам, как сообщает «Страна.ua», пришли специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) при Минюсте Украины.

В распоряжении журналистов оказались материалы экспертизы, в которых говорится, что никакой документально оформленной стратегии по наращиванию военного присутствия в Азовском море на Украине не было. 

В регулирующий это документ - «Стратегический план использования ВСУ и других составляющих сил обороны для отпора вооруженной агрессии» - изменений в сентябре -декабре 2018 года не вносилось. То есть направление военных кораблей в Керченский пролив было согласовано не в порядке общей стратегии, а неким волевым актом военного руководства.

Также, говорится в экспертизе, не было и острой необходимости в наращивании военной силы Украины в Азовском регионе - по крайней мере, никаких документов по этому поводу в Генштабе не принимали.

Однако командир Морского командования и глава ВМСУ решил корабли направить. Как утверждают в КНИИСЭ - без объективных на это оснований. И с нарушением массы уставных документов. Например - «без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба».

«Далее эксперты делают еще один вывод - из-за того, что при Порошенко в Азовское море начали массово перебазировать военные суда, была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории. Откуда эти корабли перебрасывались», - отмечает издание.

EADaily сообщало, что по словам Петра Порошенко, следствие в ближайшее время планирует обвинить его в госизмене за захват Россией кораблей ВМФ Украины, которые пытались пройти через Керченский пролив.

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Страны
Россия
Украина
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